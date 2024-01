Terminal Wels wird bis 2027 komplett modernisiert

Seit Anfang der 1990er-Jahre ist der Terminal Wels einer der größten und bedeutendsten Güterumschlagplätze der ÖBB-Infrastruktur AG. Um den Anforderungen des modernen Güterverkehrs zu entsprechen, wird der Terminal bis 2027 vollständig umgebaut und modernisiert. Die ÖBB investieren dabei gemeinsam mit der EU rund 68 Millionen Euro.

Kernstück des Umbaus ist die Schaffung eines modernen Durchfahr-Terminals. Dazu wird östlich des Terminals eine zusätzliche Anbindung an die Weststrecke gebaut. Zudem wird die kranbare Länge der vier Ladegleise auf 700 Meter verlängert. So können künftig längere Ganzzüge in den Terminal ein- und ausfahren.

Lesen Sie auch

Das bestehende In-Gate sowie das Verwaltungs- und das Zollgebäude werden abgetragen und in anderer Lage neu in Holzbauweise und mit Photovoltaikanlage zum energieneutralen Betrieb errichtet.

Das schafft Platz für die Gleisanlagen und Abstellflächen. Beim Umbau werden die Flächennutzung und Verkehrsführung optimiert sowie die Abstellflächen für Trailer, Container und Wechselaufbauten erhöht. Für die Zufahrt der Rollenden Landstraße und den Abstellbereich für Sattelauflieger wird eine Eisenbahnkreuzung errichtet.

Höherer Güterumschlag

„Mit dem Umbau des Terminal Wels schaffen wir die Voraussetzungen für einen höheren Güterumschlag in kürzerer Zeit und mit geringerem Aufwand. So können möglichst viele Güter rasch zwischen Straße und Schiene umgeladen werden,“ sagt Judith Engel, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG.

Einschränkungen im Straßenverkehr

Von Jänner bis Mai 2024 sind Auswirkungen im Bereich des Anschlussknotens beim Terminal an die Welser Autobahn (A25) zu erwarten. Der Umbau des Knotens erfolgt in zwei Bauphasen. In der ersten Bauphase kommt es zur Sperre der Dillerstraße und der Unterharterstraße.

In der zweiten Bauphase ab 28. Februar ist zusätzlich die Terminalstraße nur erschwert passierbar (halbseitige Sperren). Die Anschlussstelle „ÖBB-Terminal Wels“ sowie die Terminalstraße sind vom 12. bis 15. April 2024 total gesperrt. Die Arbeiten haben keine Auswirkungen auf den Fahrplan.