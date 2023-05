Teuerung lässt Anfragen bei den oö. Poolbauern einbrechen

Nach drei goldenen Jahren, in denen die rund 150 oö. Poolbauer prächtig verdient haben, bäckt die Branche heuer kleinere Brötchen. „Der Rückgang bei den Anfragen beträgt 30 bis zu 40 Prozent“, sagt Harald Kogler, Geschäftsführer vom Branchenprimus Delfin Wellness mit 42 Mitarbeitern und zehn Mio. Euro Umsatz in Leonding, zum VOLKSBLATT.

Grund sei vor allem die nach wie vor extreme Teuerung. So würden aus Kostengründen weniger Einfamilienhäuser errichtet, dazu komme der enorme Anstieg bei den Energiekosten.

Eine Ausnahme stellt laut Kogler allerdings das Luxussegment dar. Bei Schwimmbecken zum Preis von 250.000 Euro sei die Nachfrage stabil. „Der teuerste Pool, den wir heuer in Betrieb genommen haben, kostet 1,4 Millionen Euro und befindet sich am Attersee“, betont der Firmenchef.

In diesen Preiskategorien braucht sich der Käufer nicht mehr um lästige Arbeiten wie das Kontrollieren des Chlorgehalts kümmern – die Werte langen automatisch bei Delfin ein.

Kein Verständnis zeigt Kogler für politische Überlegungen aus der Steiermark, angesichts der zunehmenden Trockenheit den Bau neuer Pools – in OÖ gibt es rund 70.000 – zu verbieten.

„Ich schließe mich der Meinung der Verantwortlichen in Oberösterreich an, dass die Bewusstseinsbildung wichtiger ist. So muss man nicht jedes Jahr Wasser wechseln“, verweist der Delfin-Chef darauf, dass der Wasserbedarf für die Produktion von zwei Kilo Kaffee einer Schwimmbadfüllung entspricht.

Von Heinz Wernitznig