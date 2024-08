Tierschützer mit Abschuss-Verbot von Ringeltauben abgeblitzt

Landesverwaltungsgericht gab Beschwerden nicht recht oder verwies Akt zurück an die Bezirkshauptmannschaft

In bis zu zehn Gemeinden im Bezirk Schärding dürfen Jäger seit einigen Wochen mit Erlaubnis der Bezirkshauptmannschaft Ringeltauben jagen, obwohl derzeit gerade Schonfrist ist. Insgesamt wurde der Abschuss von 24 Vögeln erlaubt.

Die Begründung der Behörde lautet, dass die Vögel unmittelbar nach der Aussaat vor allem auf Sojafeldern die Kerne wegpicken, und damit Schäden in der Landwirtschaft anrichten. Es würde nichts mehr wachsen, beklagen die Bauern.

Tierschützer haben das Landesverwaltungsgericht angerufen, um die Abschüsse – es liegen noch keine Zahlen vor – zu verhindern. Allerdings sind sie mit ihren Beschwerden abgeblitzt.

In einigen Fällen sei der Abschuss bestätigt worden, in anderen wurde der Akt wegen fehlender Gutachten wieder an die Bezirkshauptmannschaft Schärding zurückgeschickt. Die Jägerschaft tritt generell dafür ein, dass die Ringeltauben auch im Juli und August geschossen werden dürfen.