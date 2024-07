Expertentipps für mehr Sicherheit am See

Der strahlende Sonnenschein und die brütenden Temperaturen laden gerade zu ein, einen Sprung in den See in Angriff zu nehmen. Der Tourismusverband Attersee-Attergau hat einige Tipps für den sicheren Aufenthalt am Wasser parat. Die Expertise stammt dabei von Martin Eberl von der österreichischen Wasserrettung.

Vor dem Schwimmen abkühlen

Egal ob jung oder alt: Um einer Kreislaufschwäche beim Gang ins Wasser vorzubeugen, ist es wichtig, den Körper langsam an die kühlere Wassertemperatur des Sees zu gewöhnen. Daher gilt: Zuvor eine Dusche nehmen oder sich im Uferbereich langsam auf das bevorstehende Badevergnügen vorbereiten – dann steht der Schwimmrunde nichts mehr im Wege.

In Ufernähe bleiben, um im Fall des Falles noch an Land zu gelangen

Beim Schwimmen ist es ratsam, stets in Ufernähe zu bleiben, um im Fall einer Kreislaufschwäche oder eines Krampfes schnell an Land zu gelangen. Sollte man dennoch eine längere Runde planen, bietet sich die Mitnahme einer Schwimmnudel oder einer Schwimmboje als Hilfsmittel an.

Kinder am und im Wasser niemals unbeaufsichtigt lassen

Selbst niedrige Wassertiefen können für Kleinkinder bereits zur Gefahr werden, daher sollte man Kinder niemals unbeaufsichtigt in die Nähe von Wasser lassen.

„Ertrinken ist ein lautloser Tod – die Vorstellung, dass die Gefahr durch Schreien und Abwehrgeräusche der Ertrinkenden rechtzeitig erkannt werden kann, ist falsch und kann dramatische Folgen haben“, erklärt Eberl.

Realistische Selbsteinschätzung treffen

Ein sicherer Umgang mit dem Paddle und eine realistische Einschätzung des eigenen Könnens sind Grundvoraussetzungen für einen verantwortungsvollen Umgang beim Stand-Up-Paddling. Darüber hinaus ist es bei Wassersport-Aktivitäten unerlässlich, stets das Wetter im Auge zu behalten, um bei Wetterumbrüchen rasch reagieren zu können.