Tödlicher Forstunfall im Innviertel

Ein tragischer Forstunfall ereignete sich am Dienstagabend in Neukirchen an der Enknach im Bezirk Braunau.

Ein 59-jähriger Mann wurde tödlich verletzt, als während der Waldarbeiten eine Fichte umstürzte und direkt auf seinen Traktor fiel. Er befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe eines 33-jährigen Bekannten, der mit einem Harvester arbeitete und den Baum fällte.

Trotz des Versuchs, die Fallrichtung des Baumes zu korrigieren, war die Tragödie nicht mehr abwendbar. Der tödliche Ausgang unterstreicht die Gefahren, die mit derartigen Arbeiten verbunden sind.