Ein 72-jähriger Mann ist am Montag laut Polizei bei einem Forstunfall in Sarleinsbach (Bezirk Rohrbach) tödlich verunglückt.

Eine 41-Jährige hatte den Mann gegen 16.00 Uhr in einem Waldgebiet beim Spazieren entdeckt, wie er neben einem gefällten Baum mit einer Wunde am Kopf regungslos am Boden lag.

Die von der Frau alarmierten Rettungskräfte führten beim Opfer Wiederbelebungsmaßnahmen durch, der Notarzt konnte aber gegen 16.40 Uhr nur noch den Tod des 72-Jährigen feststellen.