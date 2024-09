Tödlicher Hauseinsturz in Schärding: Gutachten wird erstellt

Jenes Haus am Unteren Stadtplatz von Schärding, bei dem es in der Vorwoche im Zuge von Umbauarbeiten zum Deckeneinsturz und Tod von zwei syrischen Männern (23) gekommen ist, wurde am Montag von einem Statiker und vom Bundesdenkmalamt unter die Lupe genommen. Auch der Hauseigentümer und Vertreter der Staatsanwaltschaft schauten sich die teils eingestürzten Räumlichkeiten an.

Wie es mit dem Haus nun weitergeht, entscheidet sich, wenn das Gutachten der Experten fertiggestellt ist, heißt es seitens des Bundesdenkmalamts. Eine Bewilligung für einen Umbau des Stadthauses war seitens des Bundesdenkmalamts jedenfalls nicht erteilt worden, heißt es.

Seit der Vorwoche ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Das Kellergewölbe des Hauses war bei Renovierungsarbeiten in sich zusammengestürzt und hat drei Männer unter sich begraben.

Vermutet wird, dass die Decken nicht abgestützt waren, als sich die beiden Asylwerber und ein dritter Bauarbeiter, der sich selbstständig aus den Trümmern befreien konnte, bei der Arbeit waren. Die beiden Toten sollen zudem illegal auf der Baustelle gearbeitet haben.