Am Attersee in Oberösterreich ist am Dienstag ein Taucher tödlich verunglückt.

Ein Anrainer bemerkte laut Polizei eine reglose Person, die nahe der „Schwarzen Brücke“ – ein beliebtes, aber sehr anspruchsvolles Tauchrevier – nahe Steinbach (Bezirk Vöcklabruck) im Wasser trieb.

Lesen Sie auch

Sie konnte nur mehr tot geborgen werden. Weitere Details waren vorerst nicht bekannt.