Tödlicher Unfall bei Forstarbeiten in OÖ: Arbeiter stirbt nach Baumsturz

Bei Forstarbeiten in Innerschwand am Hölblingkogel im Bezirk Vöcklabruck, ereignete sich am Mittwoch ein tragisches Unglück, das zum Tod eines 46-jährigen rumänischen Forstarbeiters führte.

Der erfahrene Waldarbeiter führte gemeinsam mit Kollegen seit 16. Jänner die Arbeiten im Wald durch und war am Unglückstag mit der Fällung einer Fichte befasst.

Beim Versuch, den Baum talwärts zu fällen, wirkten offenbar starke Windböen von 40 bis 50 km/h auf den Baum ein, wodurch dieser entgegen der geplanten Fallrichtung bergwärts stürzte.

Der Wipfel des Baumes verursachte ein Abrutschen der Schnittstelle in Richtung Tal, wobei der 46-Jährige von den Ästen erfasst und schwer verletzt wurde. Die anwesenden Kollegen leisteten erste Hilfe, alarmierten umgehend das Rote Kreuz Mondsee, welches am Steilhang die Erstversorgung übernahm.

Trotz Reanimationsmaßnahmen während des Transports per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg konnte der Mann nicht gerettet werden und verstarb dort am frühen Nachmittag.