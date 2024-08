Tödlicher Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden in OÖ

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags kam es in Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Die Freiwillige Feuerwehr Hof bei Mondsee wurde gegen 3.24 Uhr in den Ortsteil Höribach gerufen.

Der Unfall ereignete sich, als ein Auto von Mondsee Richtung Thalgau unterwegs war, auf die Leitschiene auffuhr und von dort aus in den angrenzenden Wald geschleudert wurde.

Dort riss das Fahrzeug mehrere Bäume ab und überschlug sich beim Aufprall auf einen Wurzelstock. Der Fahrer wurde aus dem Pkw geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Das Fahrzeug landete schließlich auf dem Dach auf der Fahrbahn.

Obwohl der Fahrzeugairbag sowie der Beifahrerairbag auslösten, konnte kein Beifahrer gefunden werden. Wegen auslaufendem Öl und Diesel alarmierte die Einsatzleitung zusätzlich das Ölfahrzeug der Feuerwehr Mondsee.

Insgesamt waren 31 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rotem Kreuz und ein Notarzt vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und die Wrackteile zu entfernen.