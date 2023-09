Tolle Stimmung bei der Lauter 1er-Schlussveranstaltung

Große Spannung herrschte am Freitagnachmittag im Welios Science Center in Wels bei der Preisverlosung der jährlichen Lauter 1er-Aktion des VOLKSBLATTS. Mit exakt 205 Schülern, in Begleitung ihrer stolzen Eltern, Geschwister und Verwandten, zählte die Veranstaltung insgesamt rund 700 Besucher. Dementsprechend kam es im Eingangsbereich sogar zum Stau, der Beginn verzögerte sich um ein paar Minuten.

Bevor es an die Verlosung ging, eröffnete Moderatorin Sara Halbmayr (Life Radio) die Veranstaltung mit einigen kurzen, launigen Interviews.

Dabei zollten die Ehrengäste — VOLKSBLATT-Chefredakteur Roland Korntner durfte Landtagsabgeordnete Regina Aspalter, Bildungsdirektor Alfred Klampfer, Gemeinderätin Anna Wippl, Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels sowie Welios-Vertreterin Cordula Stroh begrüßen — den anwesenden Schülerinnen und Schülern großen Respekt für die erbrachten Leistungen. Der eine oder andere gestand auch, dass er selbst nicht immer lauter 1er im Zeugnis hatte.

Und sie wünschten für das kommende Schuljahr weiterhin viel Erfolg und gute bis ausgezeichnete Noten. „Wir dürfen aber auch die Schüler nicht übersehen, die nicht lauter Einser geschafft haben, weil sie es mit dem Lernen schwieriger haben“, betonte Stroh, ihres Zeichens Physikerin und als solche Lehrbeauftragte an der FH OÖ. Dann war es endlich soweit, es ging ans Hoffen und Bangen und in manchen Fällen dann auch ans Freuen: Glücksengerl Martin aus Windischgarsten zog aus dem Los-Topf die strahlenden Gewinner:

So durften sich Lara Prokop, Sophie Altendorfer, Sophie Rienerberger, Marie Kühberger und Lena Erlinger jeweils einen Rucksack, gefüllt mit diversen Goodies, von der Energie AG, freuen.

Kathrin Schrott vom Format Werk überreichte Noel Michel, Katharina Stiedl, Matteo Starlinger, Jasmin Bruckmüller und Jessica Tröbinger einen hochwertigen Rucksack gefüllt mit Papierwaren für den Schulstart.

Ein „Lauter 1er-Sparbuch“ im Wert von je 111,11 Euro übergab der Marketingleiter der Raiffeisenbank OÖ, Michael Ehrengruber, Fabio Schwarzlmüller, Johanna Pachner, Elisabeth Fellinger, David Stefan Ortbauer und Melanie Niedrist.

Jeweils ein Pocketbook Touch HD 3 und einen Gutschein für einen Schnuppertag bei Siemens überreichte Günther Schallmeiner an Emilian Vogl, Tobias Hügl, Moritz Lindenbauer, Marie Doppelbauer und Paul Auracher.

Über den Gewinn eines Genesis-Mountainbikes, gesponsort von Intersport Winninger, freute sich Julia Engler. Sie nahm den Preis von Shopleiter in Linz, Martin Ditzer, entgegen.

Den Hauptgewinn heimsten schlussendlich Fabian Ecker, Anja Beroll und Laura Eppich ein — sie werden bald mit ihren Familien „ausgezeichnetes Essen, sensationelle Rutschen und ein aufregendes Badeerlebnis“, versicherte der Generaldirektor der OÖ Thermenholding GmbH, Patrick Hochhauser. Er verteilte die Gutscheine für ein Family Weekend im Wert von jeweils 1096 Euro im Relaxhotel Paradiso Bad Schallerbach an die drei glücklichen Gewinner.