Traffic-Manager konnten Unfallopfer auf A1 rasch erstversorgen

Am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr ereignete sich im Gemeindegebiet Enns auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Kleintransporter bei der Zufahrt zum Rastplatz „Enns Nord“ in einen Aufpralldämpfer prallte.

Glücklicherweise befanden sich Mitarbeiter der ASFINAG zu diesem Zeitpunkt auf Kontrollfahrt in der Nähe der Unfallstelle. Die Traffic-Manager kamen unmittelbar nach dem Aufprall zum Unfallort und leisteten unverzüglich erste Hilfe.

Sie befreiten den Lenker aus dem beschädigten Fahrzeug und setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Bis zum Eintreffen des Notarztes versorgten sie den Verletzten.

Zudem war die alarmierte Feuerwehr Enns war aufgrund eines kurz zuvor ausgelösten Brandmelderalarms bereits einsatzbereit im Feuerwehrhaus und konnte rasch zur Unfallstelle ausrücken.

Dank des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte wurde der Verletzte nach der Erstversorgung in den Med Campus III in Linz zur weiteren Behandlung eingeliefert.

Die Bergung des verunfallten Fahrzeugs wurde von einem Abschleppunternehmen und den ASFINAG-Mitarbeitern durchgeführt. Der Vorfall sorgte kurzzeitig für Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Salzburg.