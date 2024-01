Tragischer Forstunfall in OÖ: Baum fällt auf Waldarbeiter

In einem abgelegenen Waldgebiet in Aschach an der Steyr kam es am vergangenen Samstag zu einem schweren Forstunfall.

Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land war zusammen mit einem Bekannten mit Forstarbeiten beschäftigt, als ein von ihm gefällter Baum in eine gefährliche Kippbewegung geriet.

Der Baum traf den Waldarbeiter und schleuderte ihn in die Luft, bevor er ihn unter sich einklemmte. Der 33-jährige Begleiter leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte.

Der Verletzte wurde schwer getroffen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum in Steyr geflogen werden, wo er nun medizinisch versorgt wird.