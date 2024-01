Tragischer Fund in Grieskirchen: Toter aus Trattnach geborgen

In Grieskirchen ereignete sich am Dienstagvormittag ein trauriges Ereignis. Ein lebloser Körper wurde in der Trattnach entdeckt, woraufhin sofort Feuerwehr und Rettungsdienst zur Stelle waren, um den Körper zu bergen.

Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte konnte die Person nur noch tot aus dem Wasser geholt werden.

Die Polizei, die am Abend die tragische Entdeckung bestätigte, gab bekannt, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen obdachlosen Mann handelt. Die Ursache seines Todes ist derzeit noch unklar, und eine Obduktion wurde angeordnet, um weitere Aufschlüsse zu geben.