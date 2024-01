Tragischer Tod in Waldzell: Frau erfriert in Wohnungsnähe

In Waldzell kam es zu einer tragischen Entdeckung, als eine Bewohnerin einer Wohnanlage am Donnerstagnachmittag eine leblose Frau in einem Feld auffand. Trotz sofortiger Verständigung der Rettungskräfte konnte der herbeigeeilte Notarzt nur noch den Tod der 78-jährigen Frau durch Erfrieren feststellen.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Frau bereits am frühen Morgen ihre Wohnung verlassen hatte und aus noch unbekannten Gründen gestürzt sein muss.

Der Vorfall ereignete sich nah an ihrem Wohnort. Nach Untersuchung des Arztes gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Polizei ermittelt nun in diesem tragischen Fall.