Tragischer Todesfall: Lkw überschlug sich, 55-Jähriger verstarb

Am Freitag um 6:54 Uhr lenkte ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden seinen LKW von Gmunden auf der Laudachseestraße kommend in Richtung Grünbergwirt.

Aus unbekannter Ursache kam der LKW am Forstweg auf das Bankett, rutschte in den Hang ab und überschlug sich in weiterer Folge über die Böschung.

Das Fahrzeug kam etwa 20 Meter unterhalb der Straße zum Stillstand. Der Unfall wurde von einem Radfahrer entdeckt, welche umgehend die Rettungskette in Gang setzte.

Trotz Reanimationsversuche konnte der Notarzt nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen.