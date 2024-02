Tragischer Unfall in OÖ: Mann bei Forstarbeiten tödlich verletzt

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem tragischen Vorfall in einem Waldstück in Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt).

Ein 75-jähriger Mann verlor sein Leben, während er alleine mit Forstarbeiten beschäftigt war.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde der Mann von einem umstürzenden Baum getroffen, der vermutlich durch starke Windböen entwurzelt wurde.

Der Wipfel des Baumes traf den Pensionisten, woraufhin er tödliche Verletzungen erlitt. Die genaueren Umstände des Unfalls sind Gegenstand laufender Untersuchungen.