Tragisches Unglück in Schärding: Kleinkind leblos in Pool gefunden

Am Dienstagabend kam es in Schärding zu einem dramatischen Vorfall, als ein 20 Monate altes Mädchen leblos in einem aufblasbaren Whirlpool entdeckt wurde.

Das Kind spielte zuvor mit seinem fünfjährigen Bruder unter der Aufsicht des Vaters, der sich in unmittelbarer Nähe befand und die spielenden Kinder akustisch wahrnahm.

Kurze Zeit später stellte der Vater fest, dass es ungewöhnlich still geworden war und fand sein Mädchen in Bauchlage auf der Wasseroberfläche.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen folgten, und das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in das Linzer Krankenhaus geflogen, während der Vater und sein Sohn psychologische Betreuung vom Kriseninterventionsteam des Österreichischen Roten Kreuzes erhielten.