Traktor und Gebäude in Flammen

Mehrere Stunden beschäftigte ein Brand in Alkoven (Bezirk Eferding) die Feuerwehr. Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden geriet bei einem Bauernhof ein Traktor in Brand, bis das Feuer entdeckt wurde, hatte es bereits auf zwei Wirtschaftsgebäude übergegriffen.

Der Eigentümer (53) hatte die Flammen gegen drei Uhr bemerkt. Da stand der Traktor bereits in Vollbrand, zudem brannte es am angrenzenden Nebengebäude im Dachbereich sowie im Bereich des Dachgiebels eines weiteren Gebäudes.

Der 53-Jährige alarmierte die Feuerwehr und versuchte, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu löschen.

Das Feuer konnte nach Eintreffen der Feuerwehren Alkoven, Polsing und Fraham unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute am Bauernhof im Einsatz. Die Brandursache ist unklar, die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Verletzt wurde zum Glück niemand.