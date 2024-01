Traktortrainings starten auch am ÖAMTC-Standort Marchtrenk

Moderne Traktoren sind unter anderem durch ihre Ausstattungsmerkmale so sicher wie nie zuvor. Doch durch fahrtechnische Fehler kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. So wurden 2022 bei Unfällen im österreichischen Straßenverkehr 97 Traktoreninsassen verletzt – insgesamt sechs Personen verloren in den beiden vergangenen Jahren laut Statistik Austria sogar ihr Leben.

„Kippt der Traktor, werden nicht angegurtete Personen häufig aus dem Schutzbereich der Kabine herausgeschleudert und durch das Fahrzeug selbst oder durch den heftigen Aufprall auf dem Boden schwer verletzt“, erklärt Hermann Wirrer, Chefinstruktor Lkw und Bus der ÖAMTC Fahrtechnik. Zahlreiche Unfälle passieren, weil Fahrer die Kontrolle über den Traktor verlieren.

„In unseren Kursen vermitteln wir praxisbezogen vom richtigen Ein- und Aussteigen über die richtige sichere Sitzposition bis zu Tipps, worauf man in kritischen Situationen fahrerisch achten muss“, so der Chefinstruktor.

2024 werden 65 Termine an sechs Standorten angeboten. Im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Marchtrenk werden die Spezialkurse zwischen 29. Jänner und 15. Februar abgehalten. Infos unter Tel. 07243/51 520 32400 oder www.oeamtc.at/fahrtechnik. „Teilnehmende bekommen die Möglichkeit, die Steyr Modelle 4135 Profi CVT und 6260 Absolut CVT zu testen“, ergänzt Gunnar Hauser, Business Director bei Steyr Traktoren.

„Wichtig ist, anschaulich zu vermitteln, wie schwierig es ist, einen ins Rutschen gekommenen Traktor wieder einzufangen“, erklärt Wirrer. Entscheidend für eine sichere Fahrt sind unter anderem die Geschwindigkeit, der Zustand der Reifen und des Untergrundes sowie das Gewicht. „Traktoren sind mit Sicherheitsgurten ausgestattet, die aber leider häufig nicht angelegt werden und viele schlimme Schicksale verhindern könnten“, mahnt der Chefinstruktor.

100 EUR Förderung mit SVS-Sicherheitshunderter

Alle, die bei der SVS unfallversichert oder mitversichert sind, kommen in den Genuss des SVS-Sicherheitshunderters. Die SVS fördert damit das Traktortraining mit 100 EUR.