Traktorunfall in Spital am Pyhrn: Fahrer verletzt

Am Mittwochabend ereignete sich in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) ein schwerer Traktorunfall. Auf der Straße zur Bosruckhütte kam aus bislang ungeklärter Ursache ein Traktor von der Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Waldstück.

Der Traktorfahrer konnte sich selbst aus dem beschädigten Fahrzeug befreien. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei waren schnell vor Ort. Die Feuerwehr leitete die anspruchsvolle Bergungsaktion ein und kümmerte sich um die Säuberung der Unfallstelle. Der beschädigte Traktor wurde schließlich mit einem Tieflader abtransportiert.