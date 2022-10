Die jüngsten Krisen – Corona und der Krieg in der Ukraine – haben die Endlichkeit des Lebens in der Gesellschaft zwar präsenter gemacht, doch wer denkt schon gerne an den Tod. Dieser Tage, rund um Allerheiligen, setzen sich Gläubige intensiver mit dem Thema auseinander. Totengedenken an den Friedhöfen und das Erinnern an liebe Verstorbene sind hierzulande Tradition.

Der Tod ist oft ein schmerzhafter Prozess für den Betroffenen, aber auch für die Angehörigen, deren Welt dadurch aus den Fugen geraten ist und wo die Trauer die Oberhand gewonnen hat.

„Trauer ist ein natürliches Empfinden“

„Trauer wird oft als etwas Unangenehmes wahrgenommen, das schnell vorbeigehen soll. Auch das Umfeld weiß nicht so recht, wie es mit Trauernden umgehen soll“, schildert Gerda Atteneder, Trauerbegleiterin in freier Praxis in Linz: „Die Einstellung dazu ändert sich jedoch sehr oft bei der eigenen Betroffenheit. Trauer ist notwendig und ein natürliches, gesundes Empfinden. Es lässt uns innehalten in einer Zeit, in der eine neue Zeitrechnung – vor und nach dem Verlust des geliebten Menschen – eintritt. Trauer zeigt die Liebe und Verbundenheit und sie macht uns deutlich, dass wir etwas Wertvolles verloren haben. Der Blick nach vorne ist durch die Trauer möglich“, weiß die Expertin.

Trauer und alles, was mit ihr in Verbindung steht, sollte vielmehr in der Gesellschaft verankert werden, so die Forderung der Sterbeamme.

„Das würde nicht nur den Einzelnen helfen, sondern auch den Menschen rundherum, die sich sorgen. Auch Arbeitgeber wüssten dann, worauf sie in der Akutphase achten müssen, denn durch die emotionale Belastung kann die Konzentration beeinträchtigt sein“, erläutert Atteneder gegenüber dem VOLKSBLATT. Schlafstörungen, Vergesslichkeit, Erschöpfung oder Überempfindlichkeit können auftreten, das sei völlig normal.

Viele wollen für ihre Kinder stark sein

„Viele wissen nicht, wie sie mit Trauernden umgehen sollen, umgekehrt verstecken manche Menschen ihren Schmerz, weil sie zum Beispiel ihre Kinder damit schützen möchten“, weiß die Diplomierte Lebensberaterin. Aber was vermitteln wir dadurch? „Mama war so stark, hat funktioniert und gar nicht oft geweint“, hört sie in so manchem Gespräch mit Klienten. „Den Kindern wird dadurch vorgelebt, dass man besser nicht darüber spricht. Sie nehmen das Verhalten als ,angebracht’ wahr, auch wenn sie selbst unendlich traurig, wütend oder verängstigt sind und stellen keine Fragen. Vielmehr würde ein offener, ehrlicher Umgang zeigen, dass Trauer, Kummer und Verluste Teil unseres Lebens sind. Das hilft auch dem Kind, wenn es sieht, dass die Erwachsenen ihre Trauer annehmen“, betont Atteneder.

Gefühle kindgerecht mitteilen

Sie rät, Gefühle kindgerecht mitzuteilen, dem Nachwuchs zuzuhören und ihn nicht gleich abzulenken, wenn die Tränen kommen. „Gemeinsames weinen kann so gut tun. Auch kleinen Kindern sollte man immer ehrliche Antworten geben und ihnen ihre eigenen Emotionen erklären, damit sie sich orientieren können“, sagt Atteneder.

„Rund um Allerheiligen geht es ans Erinnern. Trauern heißt auch, sich bewusst zu werden, woran man sich erinnern möchte, was bewahrt werden soll. Auf diese Weise holt man Erlebnisse aus der Vergangenheit ins Jetzt – man vergegenwärtigt sie, das hat nichts mit einem Leben in der Vergangenheit zu tun“, erläutert die im Expertenpool der Wirtschaftskammer eingetragene Trauerbegleiterin.

Der Verstorbene bekommt im Leben einen neuen Platz. Es gilt herauszufinden, wie man die Familienfeste wie Geburtstage und Weihnachten aber auch Gedenktage gestalten möchte. „Alles darf sein, nur man sollte sich dabei nicht überfordern“, so der Rat der Expertin.

Gesunde Trauer ist ein Prozess. Dabei geht es nicht um das „Erleiden“, denn das wäre Resignation, sondern um ein Annehmen von dem, was ist. Die Bewältigung der Trauer als Aufgabe zu sehen, die wir uns nicht ausgesucht haben, aber durch die wir wachsen können, ist das Gebot. „Trauer stellt alles auf den Prüfstand, leidgereifte Menschen bekommen einen neuen, anderen Blick auf das Leben und dadurch oft eine neue Ausrichtung“, weiß die 58-Jährige aus ihrer beruflichen Erfahrung.