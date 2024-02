Trauner Charity-Aktionen im Advent brachten 7.335 Euro

7.335 Euro kamen im vergangenen Advent bei den traditionellen Trauner Charity-Projekten zusammen. Aber auch die Schülerinnen und Schüler der Musikmittelschule spendeten für Bedürftige in der Stadt.

Aktionen für den guten Zweck haben im Advent eine langjährige Tradition in Traun. Der Charity-Weihnachtsmarkt mit dem Stand des Stadtmarketings und der Stadtpfarre sowie den Ständen der Raubritter und des Sudhauses steht dabei im Mittelpunkt.

Neun lokale Unternehmen, Vereine und die Blaulichtorganisationen übernahmen im Dezember abwechselnd die Betreuung des Charity-Standes. Raubritter und Sudhaus Traun betreiben eigene Stände.

Zusätzlich stellten viele weitere Unternehmen in Traun Spendenboxen des Stadtmarketings auf. Insgesamt kamen so 7.335,53 Euro an Spenden zusammen.