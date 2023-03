Trentino und Oberösterreich wollen zusammenarbeiten

Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti (Lega) hat am Dienstag den oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in Trient empfangen. Anlass war die Unterzeichnung eines Protokolls für eine Zusammenarbeit zwischen dem Trentino und Oberösterreich in den Bereichen Wirtschaft, Beschäftigung, Tourismus und soziale Entwicklung, wie Fugatti in einer Erklärung mitteilte.

„Für das Trentino, mit Südtirol und Tirol Mitglied der Euregio, ist es interessant, Formen der Zusammenarbeit auch mit anderen Regionen Österreichs zu entwickeln. Dieses Protokoll stärkt die Kooperation zwischen Gebieten, die viele Aspekte gemeinsam haben, von der Geschichte bis zur Zugehörigkeit zum Alpenbogen“, sagte Fugatti bei dem Treffen mit Stelzer im Beisein des österreichischen Generalkonsuls in Mailand, Clemens Mantl.

„Gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade durchleben, wollen wir mit der begonnenen Zusammenarbeit ein klares Signal und eine wichtige Botschaft entsenden: Auch in Zukunft wird es möglich sein, in einem gemeinsamen Europa Erfolgsgeschichten zu schreiben. Zu diesem Weg gehört es auch, starke Partner zu finden, mit denen wir uns austauschen und zusammenarbeiten können. Oberösterreich und die autonome Provinz Trient sind Territorien, die gemeinsam Erfolgsgeschichten schreiben können“, so Stelzer.

Fugatti hatte im April 2022 in Linz Bundeskanzler Karl Nehammer und Stelzer getroffen. Anlass des Treffens war das 50. Jubiläum des Zweiten Autonomiestatuts aus dem Jahr 1972, das vielfach als Meilenstein der Autonomie der Region Trentino-Südtirol bezeichnet wird.