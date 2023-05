Tresordiebe flohen vor Polizei

Mit einem 190 Kilogramm schweren Tresor aus einer Tankstelle in Schärding sind drei Einbrecher am Dienstag entkommen — und das, obwohl sie im benachbarten Neuhaus am Inn fast den bayerischen Polizisten ins Netz gegangen waren.

Das Trio hatte in der Früh mit einer Eisenstange ein Loch in die Außenverglasung des Tankstellen-Shops geschlagen. Anschließend legten die Männer einen Spanngurt um den Tresor und rissen ihn unter Zuhilfenahme ihres Fluchtfahrzeuges aus der Bodenverankerung. Dann luden sie den Safe in den Kofferraum und flüchteten.

Lesen Sie auch

In Kontrolle geraten

Etwa eine Stunde später gerieten die unbekannten Täter in Neuhaus im Landkreis Passau in eine Polizeikontrolle.

Sie konnten jedoch fliehen. Zunächst wurde auch mit einem Hubschrauber nach den Männern gesucht, die Fahndung blieb aber bis Dienstagvormittag erfolglos, hieß es vonseiten der deutschen Polizei. Offenbar waren die Verdächtigen zu Fuß unterwegs, da in den Morgenstunden Autofahrer gewarnt wurden, Anhalter mitzunehmen.