Trinkwasserbrunnen und Bäume für das Tierwohl in Hundefreilaufzone

„Tierschutz liegt mir besonders am Herzen! So konnten mittlerweile die beiden Hundefreilaufzonen am Michlgrund und am Städtischen Friedhof auch mit frischem Trinkwasser für unsere Vierbeiner versorgt werden“, betont Gmundens Natur- und Umweltstadtrat und selbst Hundehalter Philipp Wiatschka.

Freilaufzone Michelgründe erhielt Bäume als Schattenspender

Hundetränken im öffentlichen Raum sind von großer Bedeutung, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Hunden sicherzustellen. „Sie bieten eine dringend benötigte Wasserquelle, besonders an heißen Tagen oder nach intensiver körperlicher Aktivität“, weiß Wiatschka.

Neben einer Hundetränke – gespeist mit Trinkwasser aus dem Heiligen Bründl – wurden bei der Hundefreilaufzone Michelgründe auch weitere Bäume als Schattenspender gesetzt.

„Durch den Zugang zu frischem Wasser wird das Risiko von Dehydrierung und Hitzeschlägen verringert. Darüber hinaus fördern Hundetränken ein positives Gemeinschaftsgefühl, da sie hundefreundliche Umgebungen schaffen und es Hundebesitzern erleichtern, ihre Tiere mit in die Stadt oder in Parks zu nehmen. Letztlich tragen sie zu einer gesünderen und sichereren Umgebung für alle Beteiligten bei“, ist Wiatschka überzeugt.

Aktuell werden Gmundens Hundefreilaufzonen einem Upgrade unterzogen. So sollen noch weitere Geschicklichkeitsgeräte auf diesen installiert werden. Im Bereich Seebahnhof ist für die Vierbeiner sogar eine neue Freilaufzone samt Seezugang in Entwicklung.