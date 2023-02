Trinkwasserschutz: OÖ setzt weiter auf Information und Kooperation

Expertenwissen wird über Arbeitskreise an Landwirte weitergegeben — Oberflächengewässer werden verstärkt in den Fokus gerückt

Dass in Oberösterreich jederzeit und flächendeckend unbelastetes Trinkwasser zur Verfügung steht, ist keine Selbstverständlichkeit. Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist weiterhin ein umsichtiger Umgang mit den heimischen Grundwasservorkommen notwendig.

Pflanzenschutzmittel weiter reduzieren

Vorrangig bei Grundwasservorkommen, die sich in intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten befinden, werden Grenzwertüberschreitungen bei Pflanzenschutzmittelwirkstoffen oder deren Abbauprodukten nachgewiesen. Ziel der heimischen Landwirtschaft und des Landes OÖ ist es, die Einträge von Pflanzenschutzmitteln weiter zu reduzieren.

„In Oberösterreich setzen wir dabei nicht auf Verordnungen und Strafen, sondern auf Zusammenarbeit mit den Bauern und diese nehmen eine aktive Rolle beim Wasserschutz ein“, erklärt Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Dieser oberösterreichische Weg sei ein Erfolgsmodell, bestätigt Karl Grabmayr, Vizepräsident der Oberösterreichischen Landwirtschaftskammer. „Das funktioniert so gut, weil man das gemeinsam macht“, betont Grabmayr. Ein wesentliches Tool dafür sei die Boden.Wasser.Schutz-Beratung.

Dabei kann das Expertenwissen über Arbeitskreise zu den Landwirten gebracht werden. Diese setzen die Erkenntnisse dann um. „In der Landwirtschaftskammer leistet man hier sehr gute Arbeit und das Vertrauen der Landwirte ist höher, als wenn die Informationen von einer ‚fremden‘ Behörde kommen“, bestätigt Kaineder.

Pestizid-Strategie 2023

Dieser erfolgreiche Weg soll mit der OÖ. Pestizid-Strategie 2023 fortgeführt werden. Die Strategie stützt sich auf die drei Pfeiler vorbeugen, beobachten und handeln. Ein Herzstück bleibt dabei die Beratungsinitiative im Bereich gewässerschonender Pflanzenschutz. Hinzu kommt ein genaues Monitoring von Trink- und Grundwasser.

Ein besonderer Fokus soll nun auch auf Oberflächengewässer gelegt werden. Darauf fußend geht es auch darum, aktiv Maßnahmen zu setzen, wenn dies notwendig ist. Hier geht es etwa um Anwendungsverbote problematischer Pflanzenschutzmittel oder um die Einrichtung von Trinkwasserschongebieten.