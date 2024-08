Twin City Liner: Nach Unfall in die Werft aus eigener Kraft

Nach dem Unfall des Twin City Liners am Samstag, den 24. August, bei dem dieser einem Hindernis ausweichen musste, das von der Ostbahnbrücke hing, konnte das Schiff nun aus eigener Kraft die Fahrt zur Reparatur in die Österreichische Schiffswerften AG nach Linz antreten.

Die Ostbahnbrücke wird derzeit von der ÖBB-Infrastruktur-Gesellschaft saniert. Zum Zeitpunkt des Unfalls wurde auf der Brücke gearbeitet.

Bei dem Vorfall am Samstag wurde niemand verletzt. Durch die schnelle und umsichtige Reaktion der Kapitäne ist möglicherweise Schlimmeres verhindert worden. Das Schiff ist allerdings erheblich am Rumpf beschädigt und eine der beiden Kufen des Schnellkatamarans hat sich teilweise mit Wasser gefüllt, so die Betreiberfirma in einer Mitteilung.

Trotz des Lecks an der Kufe konnte der Twin City Liner die Fahrt in die Werft nach Linz aus eigener Kraft noch am 25. August in der Früh antreten. Nach einem Zwischenstopp über Nacht in Melk ist das Schiff bereits in der Werft eingetroffen.

In der Folge wird der Twin City Liner aus dem Wasser gehoben, aufgebockt sowie der Schaden im Detail begutachtet. Danach wird auch gleich mit der Reparatur begonnen.

Die Fahrten mit dem Twin City Liner sind aktuell ausgesetzt. Die Gäste, die vom Ausfall der Schiffsverbindung Wien-Bratislava betroffen sind, wurden bereits informiert und bekommen selbstverständlich umgehend den Fahrpreis rückerstattet oder werden auf Wunsch – soweit wie möglich – auf andere Termine umgebucht. Bei Rückfragen können sich Passagiere an die Buchungszentrale unter booking@ twincityliner.com wenden.