Über 9.000 Euro für Kinderkrebsforschung und Kinderschutzzentrum

Das BMW Group Werk Steyr übergab am 21. August, eine Spende von mehr als 9.000 Euro an die St. Anna Kinderkrebsforschung und an das Kinderschutzzentrum Wigwam in Steyr.

Beide Vereine setzten sich mit großem Engagement für das Wohl von Kindern und Jugendlichen ein. Die Spenden stammen aus dem Ticketverkauf des Charityevents, welches das Werk im Zuge des Musikfestivals Steyr ausgerichtet hat.

Wie schon im Vorjahr geht die Hälfte der Spende an die St. Anna Kinderkrebsforschung, die sich dafür einsetzt, die Heilungschancen für krebskranke Kinder zu verbessern. Zusätzlich ging heuer erstmals die zweite Hälfte der Spende an das Kinderschutzzentrum Wigwam.

Der Verein mit Sitz in Steyr unterstützt von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige.

„Beide Organisationen leisten einen äußerst wertvollen Beitrag, um Kindern in Not zu helfen. Es ist schön, dass wir mit unserer Spende diese Arbeit unterstützen können. Daher auch vielen Dank an alle Gäste, die das Charityevent zu einem unvergesslichen Abend gemacht und nicht nur mit uns gefeiert, sondern mit ihrem Ticketkauf diese Spende ermöglicht haben“, so Jörg-Michael Langer, Leiter Personal- und Sozialwesen im BMW-Werk.

„Das BMW Group Werk Steyr ist seit vielen Jahren Partner des Musikfestivals Steyr. Diese Partnerschaft ist für uns mehr als nur eine kulturelle Zusammenarbeit – sie ermöglicht uns auch, unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen und den guten Zweck zu unterstützen“, so Klaus von Moltke, Geschäftsführer des Werks.