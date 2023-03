Mann überlebte Messerattacke auf Straße in OÖ nicht

Video Ich möchte eingebundene Video Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Bei dem Mann, der am Freitag gegen 7.20 Uhr in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) auf der Straße niedergestochen worden war, handelt es sich um einen 40-Jährigen aus dem Bezirk Linz Land. Er ist an den Folgen mehrerer Messerstiche wenig später im Spital gestorben. Die Tatwaffe wurde vorerst nicht gefunden, so die Polizei. Zwei Verdächtige, ein 40-Jähriger und ein 19-Jähriger, wurden bereits am Vormittag geschnappt, ihre Einvernahme dauerte am Nachmittag noch an.

Eine Frau hatte am Morgen die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass eine Person mit einem Messer schwer verletzt worden sei. Den am Tatort eintreffenden Einsatzkräften konnte sie sowohl die mutmaßlichen Täter als auch das Fluchtauto genau beschreiben, berichtete die Landespolizeidirektion. Es wurde eine Alarmfahndung ausgelöst und wenig später wurde der Wagen in der Nähe des Tunnel Bindermichl in Linz gesehen. Cobra-Beamte nahmen den Lenker fest. Dieser gab an, der 19-jährige sei zuerst bis zu einem Lokal in Traun (Bezirk Linz-Land) gefahren, wo er ausgestiegen sei. Danach sei der 40-Jährige allein weitergefahren. Der zweite Verdächtige wurde dann auch in Traun geschnappt.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei dürften das Opfer und die zwei Verdächtigen nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Ob sich die drei kannten, war vorerst noch nicht bekannt.