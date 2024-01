Am Donnerstagmorgen kam es in Asten zu einem bedauerlichen Vorfall, als ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land beim Einbiegen in die L568 eine 9-jährige Schülerin übersah und mit seinem Fahrzeug touchierte.

Das Mädchen, das gerade den Schutzweg überquerte, stürzte infolge des Zusammenstoßes.

Sie wurde umgehend mit einem Rettungsfahrzeug in das nächste Krankenhaus transportiert. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit untersucht.