Unfall entlarvte 25-Jährigen als führerscheinlosen Alkolenker in OÖ

Ein 25-Jähriger ist Freitag früh in Roitham am Traunfall (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich mit seinem Auto auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten, von der Straße abgekommen und in einem Gebüsch gelandet.

Im Wagen des Mannes befand sich noch sein Arbeitskollege, beide Insassen blieben unverletzt. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer 1,56 Promille intus und verfügte über keine gültige Lenkberechtigung, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Während eines Überholmanövers verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte einen Baum und einen Leitpflock, bevor der Pkw im Gebüsch landete. Der Lenker wurde angezeigt.