Unfall mit Bier und Kokain intus

Nach eigenen Angaben einige Bier und Kokain intus hatte am Dienstag ein 34-jähriger Innviertler, der in St. Peter am Hart (Bez. Braunau) einen Unfall baute.

Er kam mit seinem Wagen in der Ortschaft Ofen in einer leichten Kurve von der Straße ab. Der Pkw überfuhr einen Leitpflock, stürzte über eine steile Böschung, überschlug sich und schlitterte auf dem Dach weiter.

Lesen Sie auch

Nachkommende Autolenker konnten den Mann aus dem Wrack befreien. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus Braunau gebracht. Dort wurde in einer Socke Kokain sichergestellt.