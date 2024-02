Unfall mit Fahrerflucht in OÖ – Mann schwer verletzt

In den frühen Morgenstunden des Dienstags ereignete sich auf der B148 bei der Simetshamer Kreuzung in Kirchdorf am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der oder die Lenker(in) des Unfallfahrzeugs ist flüchtig. Ein 35-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde dabei schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Lesen Sie auch

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar, da weder die anwesenden Zeugen noch das Unfallopfer konkrete Angaben zum Hergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen konnten.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Obernberg am Inn (059133 4244) zu melden.