Ungarin nach Absturz vom Kleinen Schönberg außer Lebensgefahr

Außer Lebensgefahr ist jene Ungarin (48) aus dem Bezirk Eferding, die am Freitag auf dem Weg zum Gipfel des Kleinen Schönberg (895 m) am Traunsee mehr als 50 Meter abgestürzt war. Trotz guter Ortskenntnis war die Bergsteigerin mit einem ungarischen Bekannten (48) in unwegsames Gelände geraten und auf etwa 750 Meter Seehöhe im steilen schneebedeckten Gelände folgenschwer ausgerutscht und abgestürzt. Nach aufwendiger Suche wurde die unterkühlte Schwerverletzte, sie hatte nur noch 31 Grad Körpertemperatur, schließlich von Alpinpolizei und Bergrettung geborgen. Unmittelbar nach dem Unfall hatte ihr Begleiter einen Notruf abgesetzt, aufgrund seiner mangelnden Deutsch- und Englischkenntnisse konnte zunächst aber nicht geklärt werden, wo und wie der Unfall geschehen war. Erst nach mehreren Telefonaten, einer Handypeilung und der Suche mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ wurde die anfangs bewusstlose Bergsteigerin letztlich geortet.

Regen und starker Wind verhinderten danach eine Bergung aus der Luft, weshalb die Einsatzkräfte über Land zur Unfallstelle gelangen mussten. Nach der Erstversorgung wurde die Ungarin auf einer Gebirgstrage zur nächsten Forststraße abgeseilt und vom Notarztteam in Empfang genommen. Die Frau wurde zunächst im Klinikum Vöcklabruck versorgt und dann in den Neuromed Campus nach Linz überstellt. Der Unfallhergang wurde nachträglich durch die erneute Befragung des Begleiters mit einer Dolmetscherin rekonstruiert.

Handy-Foto wurde Mann zum Verhängnis

In den eiskalten Traunsee ist am Samstag ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden gestürzt, als er seine Frau auf einem Klettersteig mit dem Handy knipsen wollte. An einer abschüssigen Stelle rutschte er ab und stürzte über zehn Meter in den drei Grad kalten Traunsee. Der Gmundner konnte selbst auf ein Plateau im See klettern und wartete dort auf die Wasserrettung, die per Boot zu Hilfe eilte. Der 68-Jährige wurde verletzt ins Klinikum Gmunden gebracht.