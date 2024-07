Unterwegs mit Herz und Traktor „Rudi“

Einen unvergesslichen Nachmittag in der idyllischen Mettmacher Landschaft genossen vor kurzem 18 Bewohnerinnen und Bewohner vom Caritas-Standort invita und dem Caritas-Seniorenwohnhaus St. Bernhard in Engelhartszell.

Möglich wurde dies durch das tolle Engagement von freiwilligen Mitarbeitern und Zivildienern. Max Freyer vom Netzwerk Wohnungssicherung der Caritas in Ried machte den Anhänger seines Traktors „Rudi“ mit einer speziellen Hebevorrichtung am Heck barrierefrei und ermöglicht so Gästen mit eingeschränkter Mobilität oder Rollstuhl ein einzigartiges Erlebnis.

So konnten auch die Bewohner der Caritas-Einrichtungen in Engelhartszell eine Fahrt ins Blaue mit seinem Traktor „Rudi“ erleben. „Ausflüge wie diese können unsere Bewohner in erster Linie dank des Engagements von Freiwilligen und Zivildienern genießen, die die Caritas-Mitarbeiter unterstützen“, freut sich Astrid Stallinger, Freiwilligenkoordinatorin der Caritas invita im Inn- und Hausruckviertel. Auch diesmal halfen die ehrenamtliche Mitarbeiterin Ursula Weber, die Zivildiener Sebastian, Niki und Florian sowie der EU-Freiwillige Alexey tatkräftig mit.