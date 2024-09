Unwetter: 17-Jährige retteten Autofahrer aus Fluten im Bezirk Braunau

Zwei Freunde aus dem Bezirk Braunau, beide 17 Jahre alt, haben sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort befunden, als sie zum Lebensretter eines Autofahrers wurden, der in die Fluten geraten war.

Der 84-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Braunau hatte am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Uttendorf die wegen des Hochwassers errichtete Straßensperre im Bereich der Mattigthaler Gemeindestraße im Ortschaftsbereich Reichsdorf missachtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann fuhr in den überfluteten Straßenabschnitt ein. Der Pkw wurde daraufhin von der starken Strömung der über die Ufer getretenen Mattig abgetrieben und gegen eine Brücke gedrückt.

Der 84-Jährige konnte sich wegen der großen Wassermenge nicht selbstständig aus dem Auto befreien. Die zufällig anwesenden 17-Jährigen bemerkten den beinahe zur Gänze untergegangenen Pkw und setzten einen Notruf ab.

Die Feuerwehren Helpfau-Uttendorf und Mauerkirchen sowie ein Abschleppunternehmen retteten den 84-jährigen Pkw-Lenker. Sanitäter der Rettung und ein Notarzt leisteten Erste-Hilfe. Der Pensionist blieb unverletzt.

Ohne die anwesenden Augenzeugen wäre der 84-Jährige womöglich im untergegangen Pkw unbemerkt geblieben, erklärte die Polizei. Der Mann wird wegen der Missachtung der Straßensperre bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn angezeigt.