Unwettergefahr bleibt hoch

Unwetter haben in der Nacht zum Mittwoch erneut einige Bundesländer getroffen — neben Oberösterreich auch Salzburg und Tirol.

90 Einsätze in OÖ

Bei der Sturm- und Gewitterfront waren alleine in OÖ 116 Feuerwehren bei rund 90 Einsätzen gefordert. Vor allem in den Bezirken Braunau, Vöcklabruck, Gmunden und Kirchdorf hatten sie zu tun. Am Attersee und am Mondsee mussten Boote geborgen werden, am Irrsee kenterte ein Segelboot. Die Segler konnten sich unverletzt ans Ufer retten, berichtete das Landesfeuerwehrkommando am Mittwoch.

Lesen Sie auch

Lokal wurde evakuiert

In Unterach/Attersee kam es zu Überflutungseinsätzen, Muren und Hangrutschen. Aufgrund eines Hangrutsches mussten in der Ortschaft Buchenort rund 40 Gäste eines Lokals evakuiert werden. In Unterach geriet auch ein Elektro-Auto in Brand. Es wurde in einem Wasserbad gelagert, um das Feuer optimal bekämpfen zu können.

In Oberwang und Altmünster schlug der Blitz in ein Gasthaus und ein Haus ein, es kam zu keinen Bränden und blieb bei Sachschäden. Die meisten Einsätze betrafen Verkehrswege, die durch umgestürzte Bäume blockiert waren, Vermurungen von Straßen und das Auspumpen von Kellern. Außerdem galt es nach Stromausfällen Personen aus steckengebliebenen Aufzügen zu befreien.

Suche nach Ruderboot

In Rauris im Pinzgau ist am Dienstagabend im Ort Bucheben eine Mure auf die Rauriser Landesstraße abgegangen, sie wurde auf einer Länge von 400 Metern gesperrt. In Mittersill kam es auf der Felbertauernstraße zu Verklausungen. Auch im Bundesland Salzburg gab es Einsätze am Wasser. Der Landesverband meldete zahlreiche im Flachgau, verletzt wurde niemand. Am Obertrumersee mussten Boote abgeschleppt werden. Am Wolfgangsee galt ein Ruderboot samt Besatzung als vermisst. Die Wasserrettung St. Gilgen und die Freiwillige Feuerwehr St. Wolfgang konnten nach einer Suchfahrt Boot und Besatzung wohlauf auffinden.

In Tirol war das Stubaital besonders betroffen. In Fulpmes wurde Dienstagabend die Brücke über den Omesbach vom Wasser weggerissen. Menschen wurden nicht verletzt. In Kirchbichl (Bezirk Kufstein) fiel ein Baum auf das Dach eines Pkw, der junge Lenker (18) wurde nur leicht verletzt.

Im Kaunertal im Tiroler Oberland ging auf Höhe der „Rödgarten-Rinne“ erneut eine Mure ab. Dort war am Samstagabend eine Autofahrerin (19) zwischen zwei Muren eingeschlossen worden.

17 Wanderer geborgen

In Neustift im Stubaital wurden 17 Wanderer von der Oberiss-Alm geborgen, nachdem sie in die Gewitterfront geraten waren. In Neustift kam es zu Vermurungen und Verklausungen im Misch- und im Finstertalbach. Die Gletscherstraße beim „Sulzenau-Parkplatz“ war von Erdrutschen betroffen.

In den kommenden Tagen bleibt die Wetterlage bei hohen Temperaturen instabil, weitere Unwetter drohen.