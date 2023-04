Urfix startet mit Neuerungen

Die Aufbauarbeiten für den traditionellen Urfahraner Frühjahrsmarkt sind bereits in vollem Gange. „Wir werden rechtzeitig fertig“, verspricht Festwirt Patrick Stützner. Damit steht der Eröffnung des Marktes durch SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger und ÖVP-Marktreferentin Doris Lang-Mayerhofer am Samstag, dem 29. April, nichts mehr im Wege.

„Wir setzen auf Tradition, wollen aber auch immer wieder etwas Neues bieten. So wollen wir immer wieder neue Leute begeistern und auf den Markt bringen“, so Lang-Mayerhofer. Wie schon in den Jahren zuvor, laden die Betreiber der Fahrgeschäfte am Eröffnungstag zwischen 10 und 11 Uhr zu Gratis-Fahrten ein.

Neues Angebot: Einstündige Schifffahrt

Erstmals wird den Besuchern dieses Jahr die Gelegenheit geboten, im neuen Biergarten gemütlich im Freien Platz zu nehmen und ein wenig zu rasten und zu genießen.

Gemütlich sind auch Ausflüge mit dem Ausflugsschiff „Wahlross“ mit dem man auf eine etwa einstündige Urfahrmarkt-Schiffstour gehen kann. Vergeblich suchen Marktbesucher hingegen das Fahrgeschäft „Aqua Valley“, das über Jahre das Bild des Urfix mitgeprägt hat.

Neu sind auch zusätzliche Fahrradständer

Ebenfalls neu sind zahlreiche zusätzliche Fahrradständer, die den Besuchern an vier Plätzen in unmittelbarer Nähe zum Marktareal zur Verfügung stehen. Der Radweg entlang der Donau wird auf Höhe der Donaualm für eine kurze Strecke auf dem Treppelweg geführt. Der Markt ist auch bequem mit den Öffis zu erreichen.

Um Besuchern eine entspannte Anreise zu ermöglichen, werden an den beiden Sonntagen, 30. April und 7. Mai, sowie am 1. Mai, nachmittags die Intervalle der Straßenbahnlinien 1 und 2 im Bereich Simonystraße bis Universität auf 7,5 Minuten verdichtet. Die Nachtlinien N82, N83 und N84 verkehren bis 5 Uhr. Für Pkw finden sich in der Umgebung Tiefgaragen.

Auf die Besucher wartet vom Seniorennachmittag (2. Mai) über den Familientag (3. Mai) und den Tag der Blasmusik (7. Mai) ein abwechslungsreiches Programm. Das beliebte Feuerwerk geht am 5. Mai über die Bühne. Am Mittwochabend (3. Mai) findet ein großes Charity-Konzert im Festzelt zugunsten der Ukraine statt. Die Gebühren für die Tischreservierung werden dabei verdoppelt und sozusagen zu 200 Prozent gespendet.

Bedeutung für Wirtschaft

„Der Urfahranermarkt ist aber auch ein enorm wichtiger Wirtschaftszweig“, betont Lang-Mayerhofer. Insgesamt 103 Verkaufsstände, 57 Schausteller und Fahrgeschäfte sowie 42 Konsumationsbetriebe bieten ihre Dienstleistungen und Produkte den rund 500.000 Besuchern an. 76 Aussteller präsentieren sich in der Messehalle. „Es sind wieder viele Firmen bereit auszustellen und zu verkaufen, ein gutes Signal nach den Corona-Einschränkungen“, so Lang-Mayrhofer.