Vater nach Entführung des Sohns aus OÖ bei Rückkehr verhaftet

Die Polizei hat einen 56-Jährigen festgenommen, der Ende Mai des Vorjahres während eines Vaterwochenendes seinen dreijährigen Sohn aus dem Bezirk Steyr-Land entführt haben soll.

Er hinterließ einen Brief, in dem er dies angekündigt haben dürfte. Die getrennt von ihm lebende Partnerin und Mutter des Kindes erstattete Anzeige. Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann mit dem Sohn nach Griechenland abgesetzt hatte, so die Polizei.

Nach umfangreichem Schriftverkehr und laut Polizei „steigendem Fahndungsdruck“ konnte der Mann Ende Jänner zur Rückkehr nach Österreich bewegt werden.

Am Mittwoch wurde er am Flughafen Wien – im Beisein der Kinder- und Jugendhilfe der BH Steyr-Land – festgenommen und der Bub in ärztliche Aufsicht gegeben. Der Verhaftete wurde in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.