Vater und Tochter in Oberösterreich aus Bergnot gerettet

Ein 41-Jähriger Niederösterreicher und dessen zwölfjährige Tochter sind am Freitag am Sarstein in Obertraun (Bezirk Gmunden) in Bergnot geraten.

Die Wanderer wurden von Rettungskräften geborgen. Sie blieben unverletzt. Laut Bergrettung folgten sie großteils wenig begangenen Steigen, die in ihrer Handy-App eingezeichnet waren.

Teilweise gingen sie abseits der Wege. Als ein Jagdsteig durch steiles, felsdurchsetztes Gelände führte, setzte der Mann den Alpinnotruf 140 ab.

Die Wanderer wollten auf die Wasserfallwand gehen. Den angestrebten Aussichtspunkt erreichten sie jedoch nicht. Unterhalb des Wehrkogels, auf rund 1.000 Meter Seehöhe, trauten sie sich nicht mehr weiter.

Nach einer Risikoabwägung verständigte der Vater die Rettungskräfte. Acht Bergretter aus Obertraun stiegen zu den beiden über den ausgesetzten Jagdsteig auf und bereiteten sie für eine Taubergung durch das Team des Polizeihubschraubers „Libelle“ aus Salzburg vor. Die Niederösterreicher wurden schließlich aus der Wand ausgeflogen und ins Tal gebracht.