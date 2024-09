Verirrte Pensionistin im Mühlviertel aufgefunden

Ein dramatischer Vorfall löste am Freitag eine Suchaktion in Neulichtenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, aus. Eine 84-jährige Frau, die sich ein umgestürztes Baumstück ansehen wollte, verlor am späten Nachmittag die Orientierung und konnte nicht mehr nach Hause zurückkehren.

Ihre Familie startete zunächst eine eigene Suchaktion, die jedoch ergebnislos blieb, woraufhin die Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Lesen Sie auch

Mithilfe eines Polizeidiensthundes, welcher in einem Waldstück nahe des Wohnhauses der Frau ausschlaggebendes Verhalten zeigte, konnte die vermisste Frau schließlich aufgefunden werden.

Sie lag etwa 200 Meter entfernt im Gestrüpp, hatte einige Kratzer erlitten und war nicht in der Lage, sich selbstständig zu erheben. Dank der Hilfe der Einsatzkräfte und des speziell ausgebildeten Hundes konnte die Dame wieder wohlbehalten ihren Angehörigen übergeben werden.