Verkehrsunfälle forderten am Wochenende mehrere Verletzte

Die Feuerwehr musste in Tragwein vier Personen aus Wrack befreien – In Wels prallten zwei Autos an einer Kreuzung zusammen

Gleich mehrere schwere Unfälle ereigneten sich am Wochenende auf Oberösterreichs Straßen. Im Gemeindegebiet von Tragwein (Bezirk Freistadt) wurden in der Nacht auf Sonntag vier Personen bei einem Verkehrsunfall im Auto eingeklemmt.

Der 57-jährige Lenker kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, woraufhin der Pkw seitlich in einer Böschung liegen blieb.

Sekundenschlaf

Ein Zeuge alarmierte die Rettung, die Feuerwehr musste den Mühlviertler, seine gleichaltrige Ehefrau sowie ein Paar im Alter von 79 und 81 Jahren aus dem Wrack befreien.

Grund für den Unfall dürfte Sekundenschlaf gewesen sein, wie der 57-Jährige bei der Befragung durch die Polizei angab. Der Lenker und die drei Insassen kamen nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum nach Freistadt bzw. in ein Linzer Krankenhaus.

Crash an Kreuzung

Am späten Samstagabend kam es im Welser Stadtteil Lichtenegg an einer Kreuzung zu einer Kollision zweier Autos. Drei verletzte Personen wurden ins Spital eingeliefert.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde eines der Fahrzeuge auf ein Geländer und auf ein abgestelltes Auto am Gelände eines Autohändlers geschleudert. Die Pkw mussten entfernt werden, der Kreuzungsbereich war eine Stunde lang erschwert passierbar.

Verfolgungsjagd

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck hat der Polizei vergangenen Montag in Gunskirchen und Edt bei Lambach eine Verfolgungsjagd geliefert.

Dabei war er laut Polizei so schnell und rücksichtslos unterwegs, dass er mehrmals andere Menschen in Gefahr brachte. Am Samstag konnten die Beamten den Verkehrsrowdy in Redlham ausfindig machen. Er war beeinträchtigt und ohne Führerschein unterwegs.