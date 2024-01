Verkehrsunfall im Bezirk Kirchdorf: Auto prallt gegen Brückengeländer

Ein 74-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Kirchdorf verunglückte am Mittwochvormittag auf der L 550 in der Gemeinde Rosenau am Hengstpass, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen ein Brückengeländer stieß.

Der Unfall, der sich gegen 11:30 Uhr ereignete, hätte beinahe zu einem Sturz in den Dambach geführt, jedoch verhinderte das Geländer Schlimmeres. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Auto befreien und wurde anschließend von anwesenden Ersthelfern versorgt.

Lesen Sie auch

Nach der Erstbetreuung am Unfallort kam der Mann mittels Notarzthubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr und die Unfallaufnahme war es notwendig, die Landesstraße vorübergehend komplett zu sperren.