Auf der Wiener Straße in Asten im Bezirk Linz-Land ereignete sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw und ein Lkw involviert waren.

Zum Glück gab es keine eingeklemmten Personen. Die Feuerwehren aus Asten und Raffelstetten waren schnell vor Ort, um gemeinsam mit den Polizeikräften die Unfallstelle zu sichern und ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.

Nach der polizeilichen Freigabe konnte der Verkehr wieder fließend gemacht werden.