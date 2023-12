Verkehrsunfall in Neufelden: Alkoholisierter Lenker prallt gegen Milchtankanhänger

In den frühen Morgenstunden des Sonntags ereignete sich in Neufelden ein bemerkenswerter Verkehrsunfall in der Nähe einer Disco.

Eine Polizeistreife wurde gegen 4:40 Uhr alarmiert, nachdem ein Pkw gegen einen Milchtankanhänger gefahren war.

Im Fahrzeug fanden die Beamten zwei schwer alkoholisierte Personen, die im Fond des Fahrzeugs schliefen und zunächst nicht geweckt werden konnten.

Der 25-jährige Fahrer aus dem Bezirk Rohrbach, der sich zunächst distanzierte, gestand später, das Fahrzeug gefahren zu haben. Er hatte den Motor angeblich nur gestartet, um die Heizung zu aktivieren.

Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,58 Promille, woraufhin sein Führerschein vorläufig eingezogen wurde. Zeugenberichten zufolge versuchte der Fahrer, einen Zeugen zu beeinflussen, um die wahren Umstände zu verschleiern. Zusätzlich zu diesem Vorfall verhielt sich der 23-jährige Beifahrer gegenüber den Polizeibeamten respektlos und ausfallend, was zu einer weiteren Anzeige führte.