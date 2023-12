Verkehrsunfall in Pregarten: Zwei Verletzte nach Kollision

In Pregarten kam es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Freistadt wollte gegen 18:35 Uhr von der Poscherberg in die Gutauer Landesstraße Richtung Stadtzentrum abbiegen.

Dabei übersah sie offenbar das Fahrzeug eines 62-jährigen Mannes aus demselben Bezirk, der von Pregarten kam.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuglenker unbestimmten Grades verletzt wurden. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden sie zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.