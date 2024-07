Verkehrsunfall in Traun: Kollision an Kreuzung fordert Verletzte

Am Freitagnachmittag kam es in Traun, Bezirk Linz Land, zu einer schweren Kollision an einer Kreuzung.

Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei waren vor Ort, um die Situation zu bewältigen. Mindestens eine Person erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch

Die Feuerwehr leistete Unterstützung bei den notwendigen Aufräumarbeiten. Zusätzlich zur Unfallaufnahme durch die Polizei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Umgebung. Beide beteiligten Fahrzeuge trugen erheblichen Sachschaden davon.