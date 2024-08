Am Sonntagnachmittag kam es in Wartberg an der Krems (Bezirk Kirchdorf) zu einem Zusammenstoß an einer Kreuzung, bei dem zwei Pkw beteiligt waren.

Durch die Kollision wurde eines der Fahrzeuge auf eine nebenliegende Böschung geschleudert. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen.

Feuerwehr, Polizei und das Rote Kreuz waren am Unfallort im Einsatz, um den Beteiligten zu helfen und die Unfallstelle zu räumen. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.