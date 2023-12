Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Ebensee

Am Dienstagabend kam es in Ebensee zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 37-Jährige wollte mit ihrem Pkw in der Nähe der Traunbrücke nach links abbiegen, als eine unbekannte Frau in einem Audi mit Gmundner Kennzeichen das „Halt“-Verkehrszeichen missachtete und in den Kreuzungsbereich einfuhr, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Die unbekannte Fahrerin flüchtete anschließend vom Unfallort. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Lesen Sie auch

Die Polizei in Ebensee sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise zur unbekannten PKW-Lenkerin (Tel.: 059133 4104).